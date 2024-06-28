Странные детали теракта в Махачкале: Почему террористы сделали паузу, и как в зоне поражения оказались герои СВО?

© Isaev Aslan news.ru/Globallookpress Сегодня 8,1K прочитали Вылазка террористов, унёсшая жизни 15 полицейских и пяти мирных жителей (включая настоятеля православного храма), скрыла историю настоящих подвигов и одну странную деталь.
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