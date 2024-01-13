Захарова назвала беспределом выдворение российского пенсионера из Латвии

В странах Прибалтики множество россиян подвергаются дискриминации на национальной почве. Об этом 13 января «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдворение из страны российского пенсионера Бориса Каткова.
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