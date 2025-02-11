Сегодня свой день рождения отмечает глава администрации города Белогорск Валентина Владимировна Биджакова!Уважаемая Валентина Владимировна! Поздравляю Вас с Днём Рождения!В этот прекрасный день желаю Вам здоровья, счастья и гармонии.