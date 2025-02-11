Сегодня свой день рождения отмечает глава администрации города Белогорск Валентина Владимировна Биджакова!Уважаемая Валентина Владимировна! Поздравляю Вас с Днём Рождения!В этот прекрасный день желаю Вам здоровья, счастья и гармонии.
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