Скандал в Саратове: многодетная мать получила тюремный срок за своих детей Юлия ЧелкановаМать пятерых детей, Анастасия Перевалова, оказалась в ужасной ситуации после того, как её лишили крыши над головой.
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