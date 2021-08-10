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Невестка покойного Чапкиса из США внезапно заговорила о сложностях: "Изо всех сил стараемся..."

Невестка покойного Чапкиса из США внезапно заговорила о сложностях: "Изо всех сил стараемся..."

Амеркианская жена Грэга, единственного сына покойного Григория Чапкиса, хореографа и судьи "Танців з зірками", разоткровенничалась в Сети Как известно, Грэг пошел по стопам отца и основал в Сан-Франциско, США, свою танцевальную школу Chapkis Dance.

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