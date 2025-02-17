В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет на любом сроке беременности

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную Думу законопроект, согласно которому предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности с выплатой пособий по беременности и родам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии