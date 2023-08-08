Корреспондент «Известий» узнал об изменениях снайперской работы летом в зоне СВО

Бойцы 29-й армии «выцеливают» врагов по всей линии южнодонецкого фронта, но в основном работают на снайперских рубежах под Угледаром, помогают пехоте ВС РФ держать удар, лишая украинских националистов поддержки пулеметчиков или гранатометчиков.