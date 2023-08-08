ИЗВЕСТИЯ iz

6 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ожгибесов
    Зарплата врачей должна быть одинаково высокой и в Москве и в Урюпинске да и в любом райцентреМурашко рассказал...
  • Anlrey Boracow
    Есть такая научная дисциплина, преподают ее в Военно-Морских учебных заведениях, называется она "ТАКТИКА ФЛОТА". Есть...Зеленский пригроз...
  • Anlrey Boracow
    Социолог Борис Ка...

Корреспондент «Известий» узнал об изменениях снайперской работы летом в зоне СВО

Корреспондент «Известий» узнал об изменениях снайперской работы летом в зоне СВО

Бойцы 29-й армии «выцеливают» врагов по всей линии южнодонецкого фронта, но в основном работают на снайперских рубежах под Угледаром, помогают пехоте ВС РФ держать удар, лишая украинских националистов поддержки пулеметчиков или гранатометчиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх