Наконец-то исправили: о новом креплении бортовой динамической защиты на наших танках

Ранее на нашем сайте неоднократно публиковались материалы о том, какие изменения в общую конструкцию производимых с нуля и извлекаемых с хранения танков вносит «Уралвагонзавод», руководствуясь опытом их применения в зоне специальной военной операции на Украине.