Многие пользователи дейтинг-приложений нередко задаются вопросом: как понять, что мужчина или женщина, с которыми они сейчас общаются, подходит для построения отношений? В этом может помочь умение распознавать зеленые флаги, по которым можно понять, что человек не опасен, как партнер.
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