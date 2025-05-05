Многие пользователи дейтинг-приложений нередко задаются вопросом: как понять, что мужчина или женщина, с которыми они сейчас общаются, подходит для построения отношений? В этом может помочь умение распознавать зеленые флаги, по которым можно понять, что человек не опасен, как партнер.