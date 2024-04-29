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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Алексей Барабаш не видится со своей дочерью от четвертой жены

Певец Алексей Барабаш практически не видит дочь Варвару от четвертой жены Анны Здор. Артист Алексей Барабаш в студии программы «Звезды сошлись» рассказал Лере Кудрявцевой и Тимуру Еремеему о том, что он можно сказать, не общается с единственной дочерью.

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