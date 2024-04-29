Алексей Барабаш не видится со своей дочерью от четвертой жены

Певец Алексей Барабаш практически не видит дочь Варвару от четвертой жены Анны Здор. Артист Алексей Барабаш в студии программы «Звезды сошлись» рассказал Лере Кудрявцевой и Тимуру Еремеему о том, что он можно сказать, не общается с единственной дочерью.