Врач рассказала, как прикус влияет на молодость и красоту лица Неправильный прикус может сопровождаться смещением подбородка назад, что ухудшает овал лица, увеличивает провисание брылей и приводит к раннему ослаблению подбородка и мышц лица, усиливая признаки старения.