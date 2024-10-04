Врач рассказала, как прикус влияет на молодость и красоту лица Неправильный прикус может сопровождаться смещением подбородка назад, что ухудшает овал лица, увеличивает провисание брылей и приводит к раннему ослаблению подбородка и мышц лица, усиливая признаки старения.
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