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Царьград

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Ставка по семейной ипотеке с 2026 года будет зависеть от числа детей

Ставка по семейной ипотеке с 2026 года будет зависеть от числа детей

С 1 июля 2026 года условия программы семейной ипотеки в России будут пересмотрены. О грядущих изменениях в ходе форума недвижимости «Движение» сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

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