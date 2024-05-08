Мосгордума лишила депутатских полномочий иноагента Евгения Ступина за прогулы

Депутат обязан присутствовать на заседаниях парламента В Москве городская дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата столичного парламента Евгения Ступина, который был признан иностранным агентом в Российской Федерации.
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