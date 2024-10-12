В Германии признали провал ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь ни одной территориальной цели в Курской области. Провал вторжения украинской армии на российскую территорию признал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
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