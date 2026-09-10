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В России предложили продлить работу детсадов до восьми вечера

В России предложили продлить работу детсадов до восьми вечера

Инициатива призвана решить проблему родителей, чей рабочий день заканчивается позже привычного времени закрытия дошкольных учреждений Мария Воропаева, глава фракции ЛДПР в Мосгордуме, выступила с предложением увеличить рабочий день детских садов до восьми вечера.

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