В России предложили продлить работу детсадов до восьми вечера

Инициатива призвана решить проблему родителей, чей рабочий день заканчивается позже привычного времени закрытия дошкольных учреждений Мария Воропаева, глава фракции ЛДПР в Мосгордуме, выступила с предложением увеличить рабочий день детских садов до восьми вечера.