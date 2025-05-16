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Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без Зеленского

Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без Зеленского

Следствием решения президента РФ Владимира Путина не ехать на переговоры в Стамбул, а отправить туда делегацию, может стать встреча российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, пишет Sky News.

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