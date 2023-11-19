А виноват ты тем, что вор и неудачник

Меня искренне веселят предположения некоторых российских публицистов и политологов о том, что Зеленский сбежит из Украины и сможет спокойно встречать старость в тёплых странах, лежа в шезлонге у бассейна на своей вилле.
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