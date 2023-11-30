Операция «Конфискация»: Латвия в очередной раз злит Россию

Рига намерена «экспроприировать» авто с российскими номерами Дмитрий Родионов На фото: пограничный пункт на границе РФ и Латвии (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Материал комментируют: Анатолий Баранов Всеволод Шимов Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.