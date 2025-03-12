Политолог Баширов усомнился в скором перемирии на Украине: «Нас пытаются обмануть»

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Политолог Марат Баширов усомнился в возможности скорого перемирия на Украине, отметив, что недавние переговоры США с украинской стороной в Саудовской Аравии не привели к ясным результатам.
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