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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА и КОНКАКАФ запросили от ФИФА дополнительные 10 млн долларов всем 211 ассоциациям. Чеферин и Монтальяни требуют от Инфантино провести полный анализ финансов

Руководители европейского и североамериканского футбола потребовали от Джанни Инфантино выделить дополнительные 10 млн долларов каждой из 211 национальных футбольных ассоциаций, входящих в состав ФИФА, с целью перераспределения финансовых ресурсов организации.

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