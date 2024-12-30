Лавров: Асад не смог справиться с социальными проблемами в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС, подводя итоги года, объяснил быстрые изменения в ситуации в Сирии неспособностью бывшего президента Башара Асада решить социальные проблемы в стране, в чем значительную роль сыграли действия США.
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