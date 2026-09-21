Watch: A24 introduces 'Green Room' director's new film 'Slayground'

A24 released a teaser for "Slayground," a new horror film from "Green Room" director Jeremy Saulnier, after showing it at "Resident Evil" screenings.
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