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Watch: A24 introduces 'Green Room' director's new film 'Slayground'

A24 released a teaser for "Slayground," a new horror film from "Green Room" director Jeremy Saulnier, after showing it at "Resident Evil" screenings.

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