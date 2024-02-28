За один день в Турции были «зверски» убиты сразу семь женщин: названы обстоятельства

Семь женщин в Турции “зверски убиты” нынешними или бывшими супругами за один день. Рост числа фемицидов следует за выходом страны в 2021 году из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, отмечают западные СМИ.
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