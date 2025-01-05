Не прошло и суток: в Краснодаре на улице Московской образовался очередной провал

Не прошло и суток: в Краснодаре на улице Московской образовался очередной провалБуквально накануне в Краснодаре на улице Московской был ликвидирован провал грунта, а сегодня земля снова провалилась на новом участке.
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