Движение пригородных поездов на западном побережье Сахалина приостановлено

Движение пригородных поездов на западном побережье Сахалина между Холмском и Чеховым остановлено на 9 января в связи с опасностью схода лавин и неблагоприятными погодными условиями, сообщает 8 января минтранс Сахалинской области.
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