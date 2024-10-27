В ОБСЕ отметили хороший уровень организации выборов в Грузии

В Грузии парламентские выборы прошли на хорошем уровне, но при этом был выявлен ряд проблем, 27 октября говорится в предварительных результатах мониторинга парламентских выборов в Грузии миссии ОБСЕ/БДИПЧ.
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