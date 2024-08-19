Русский артиллерист узнал, что ВСУ "сдваивают стволы" для маскировки

Квант утверждает, что ВСУ начали "сдваивать стволы"Артиллерист батальона БАРС-23 "Орёл" с позывным "Квант" рассказал РИА Новости, что небратья стали одновременно стрелять из американской гаубицы М777 и миномёта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии