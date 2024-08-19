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Русский артиллерист узнал, что ВСУ "сдваивают стволы" для маскировки

Русский артиллерист узнал, что ВСУ "сдваивают стволы" для маскировки

Квант утверждает, что ВСУ начали "сдваивать стволы"Артиллерист батальона БАРС-23 "Орёл" с позывным "Квант" рассказал РИА Новости, что небратья стали одновременно стрелять из американской гаубицы М777 и миномёта.

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