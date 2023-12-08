Криминальные истории с мигрантами повторяются всё чаще. Приезжие начинают чувствовать себя как дома, и более того, забирать этот дом у его истинных хозяев - русских людей.
Законы ваши, а земля наша: Мигранты в России не стесняются предъявлять претензии русским
Комментарии
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Вадим Суравьев
Охренели напрочь!!!!! А все потому,что мы истинно и исконно Русские молчим и не даем отпор обнаглевшим мигрантам!!!!! Они толпой друг друга защищают, а у нас некому . Все смотрят чем закончится конфликт и боятся помочь. В полиции ,обратите внимание!!!! Все больше и больше работников отнюдь не славянской внешности и не с крестом на груди!!!! Вот отсюда и их уверенность в безнаказанности!!!! И вседозволенности!!
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2 час.
Светлана Ермакова
Уж сколько раз все твердят, что мигранты это мины замедленного действия для России! А элита и чиновники все тащат их в Россию. Гнать их всех в их республики!
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1 час.
александр перминов
Они просто не понимают простой вещи.Были строители было тихо и спокойно ходили как мыши.А то и запрещали ходить по улицам.Открыли границы началось заполнение России бесами и уголовниками.Придет время эту черномазую головешку отправят воевать война еще не началась.И будут героями как ХОХЛЫ
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1 час.
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