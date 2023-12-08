Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    К этому привела неуверенность под Киевом...Азербайджан показ...
  • Михаил Е
    А зачем их с кладбища выпустили?Дипломаты из Литв...
  • Светлейший
    Свали нах, тварь!Сатановский прерв...

Законы ваши, а земля наша: Мигранты в России не стесняются предъявлять претензии русским

Законы ваши, а земля наша: Мигранты в России не стесняются предъявлять претензии русским

Криминальные истории с мигрантами повторяются всё чаще. Приезжие начинают чувствовать себя как дома, и более того, забирать этот дом у его истинных хозяев - русских людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Суравьев
Охренели напрочь!!!!! А все потому,что мы истинно и исконно Русские молчим и не даем отпор обнаглевшим мигрантам!!!!! Они толпой друг друга защищают, а у нас некому . Все смотрят чем закончится конфликт и боятся помочь. В полиции ,обратите внимание!!!! Все больше и больше работников отнюдь не славянской внешности и не с крестом на груди!!!! Вот отсюда и их уверенность в безнаказанности!!!! И вседозволенности!!
Ответить
2 час.
Светлана Ермакова
Уж сколько раз все твердят, что мигранты это мины замедленного действия для России! А элита и чиновники все тащат их в Россию. Гнать их всех в их республики!
Ответить
1 час.
александр перминов
Они просто не понимают простой вещи.Были строители было тихо и спокойно ходили как мыши.А то и запрещали ходить по улицам.Открыли границы началось заполнение России бесами и уголовниками.Придет время эту черномазую головешку отправят воевать война еще не началась.И будут героями как ХОХЛЫ
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх