Законы ваши, а земля наша: Мигранты в России не стесняются предъявлять претензии русским

Вадим Суравьев Охренели напрочь!!!!! А все потому,что мы истинно и исконно Русские молчим и не даем отпор обнаглевшим мигрантам!!!!! Они толпой друг друга защищают, а у нас некому . Все смотрят чем закончится конфликт и боятся помочь. В полиции ,обратите внимание!!!! Все больше и больше работников отнюдь не славянской внешности и не с крестом на груди!!!! Вот отсюда и их уверенность в безнаказанности!!!! И вседозволенности!!

Светлана Ермакова Уж сколько раз все твердят, что мигранты это мины замедленного действия для России! А элита и чиновники все тащат их в Россию. Гнать их всех в их республики!