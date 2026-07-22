РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

Дегтярев назвал самые "отмороженные" международные федерации

Дегтярев назвал самые "отмороженные" международные федерации

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев 22 июля назвал Международный союз биатлонистов (IBU) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) самыми "отмороженными" международными спортивными федерациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии