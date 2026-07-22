Дегтярев назвал самые "отмороженные" международные федерации

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев 22 июля назвал Международный союз биатлонистов (IBU) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) самыми "отмороженными" международными спортивными федерациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям.
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