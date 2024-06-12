Минобороны России: на учениях отработают подготовку пусков из "Искандера"

В ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики Ленинградского военного округа отработают скрытное выдвижение оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" в назначенный район.
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