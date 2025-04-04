«Долгое время был в тяжелых условиях»: врач рассказала, почему заболел Ефремов

У актер Михаила Ефремова диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) — она могла быть вызвана курением или разыввиться под влиянием других заболеваний, которые не были своевременно долечены.
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