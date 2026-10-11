Лондон берёт Центральную Азию в оборот: почему Казахстан сближается с Британией Соседний Казахстан постепенно превращается в ключевое государство Центральной Азии, которое уходит под влияние Великобритании.
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На самом деле, ничего удивительного в этом нет...Британцы еще в прошлые века просочились из своих южных колоний в центральную Азию и на Ближний Восток и всеми силами боролись как с успехами Российской империи, так и последующих ее преемников в установлении дружественных отношений, например, с Персией, Самаркандскими, Хивинскими и т.д. ханствами. Кстати, это противоборство имело и свои кровавые последствия, связанные как с организацией провокации и убийством русского посла Грибоедова, позднее засылкой банд басмачей в республики Средней Азии. Так что они нашли паразитов в этих нынешних отколовшихся государствах и вынашивают планы проведения дальнейших пакостей против России!
ЗАГАДКА? Денежки в Лондоне, а Токаев, Назарбаев и их свита в Казахстане: ЧЬИ эти денежки от ограбления русских в Казахстане?