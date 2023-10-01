Vivaldi пришел на iOS. Альтернативный браузер портировали для устройств Apple

Vivaldi представляет фирменный браузер для Apple iOS 15 и iPad OS 15Компания Vivaldi Technologies объявила о выпуске собственного браузера для устройств Apple, специально разработанного для операционных систем iOS 15 и iPad OS 15 или более поздних версий.
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