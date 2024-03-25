Прерывистая желтая линия у края дороги: что она означает

Как правило все водители хорошо понимают и различают дорожную разметку, которая разделяет полосы, действительно с этим всё просто, если полоса сплошная то пересекать её нельзя, соответственно обгон и перестроение запрещён, но вот многие водители забывают, что означает сплошная и прерывистая линия дорожной разметки нанесённая у края проезжей части.