Василий ВерескОбычный человек, как все остальные Мы в сложном мире живём, мой мальчик, где предательство, - обязательная принадлежность нашего быта, неотъемлемая.
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И предали , и продолжают это делать каждый день. И еще более цинично.
Полагаю автор жидко размазал,лучше бы ответил на вопрос - когда перепрофилируют Ельцин-центр?!!
Вася, ну, ты и навалил... кучу...
Каждый по себе судит. Мы видим только то, что знаем. Про предательство он (автор сего произведения) знает всё.
Интересные комменты. Ни одного логичного опровержения сказанного автором, но он последний гад.
Я пенсионерка,и я не шарюсь по помойкам как некоторые пишут.Читаешь криминальную хронику ограбленные на миллионы одни пенсионеры,ну не на помойке же они нашли эти миллионы!
Не знаю как там при графе Орлове было, но Советский Союз помню как раз в девяносто первом году в армию ушёл и точно помню, что была 100% увереность в завтрашнем дне, то есть никому в голову не могло прийти,что ему не заплатят зарплату или уволят только потому что он местный и неохота платить лишние деньги в соцфонд, а пенсионеры не шарились по помойкам, а наоборот помогали семьям своих детей. Так что нас тогда реально предали всех...
Тема глубокая. Без марксизма эту тему не раскуришь. Г
Это кого там прорвало? С 2011 года автор сей бред хранил, чтоб сегодня, через 15 лет, вывалить? Не, ну а чё, класс(((
Что за поток бессмысленного бреда? Что за гаденький стиль? Что хотел этим сказать автор? Сам-то понял хоть, что это бред?