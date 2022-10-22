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Виктория Синицина и Никита Кацалапов исключены из международного пула допинг-тестирования

Серебряный призеры Олимпиады-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов исключены из международного пула допинг-тестирования.

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