В России провели первую в мире операцию по пересадке костного мозга

Российские врачи детской клинической больницы – филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с редчайшим заболеванием – синдромом Клерикузио, рассказали «Известиям» в пресс-службе больницы.
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