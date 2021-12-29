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Белоруссия почти в два раза сократила пошлину на вывоз нефти

Белоруссия почти в два раза сократила пошлину на вывоз нефти

Экспортная пошлина на нефтепродукты из Белоруссии, вывозимые за пределы ЕАЭС, будет снижена с нового года, соответствующее постановление было принято Советом министров Белоруссии и опубликовано 29 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

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