FB

246 подписчиков

Егерь случайно нашел в лесу небольшой деревянный дом и был удивлен внутренним убранством

Егерь случайно нашел в лесу небольшой деревянный дом и был удивлен внутренним убранством

Наверное, всем знаком сюжет, когда главный герой находит дом посреди леса. Обычно это жуткие на вид деревянные постройки, которые разваливаются прямо на глазах.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх