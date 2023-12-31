Поздравляем с новогодними праздниками

Футбольный клуб Белшина поздравляет Вас с наступающими новогодними праздниками!Пусть наступающий год станет для Вас временем осуществления новых планов, порадует успехами во всех делах и начинаниях, а так же будет наполнен яркими событиями и добрыми делами!От лица сотрудников футбольного клуба ´Белшина´ искренне желаем Вам крепкого здоровья, счасть .
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