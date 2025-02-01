Прорыв в стабилизации дронов: российские учёные улучшили систему лазерного наведения Ирина ВальковаРоссийские инженеры из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационную систему подавления вибраций для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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