Кимаковский: Часов Яр теряет для Киева стратегическое значение

Политолог и помощник руководителя ДНР Игорь Кимаковский поделился сведениями о том, что ранее населённый пункт Часов Яр был крайне важен для Вооружённых сил киевского режима, ведь его применяли для ротационных мероприятий.
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