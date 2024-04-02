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Кимаковский: Часов Яр теряет для Киева стратегическое значение

Кимаковский: Часов Яр теряет для Киева стратегическое значение

Политолог и помощник руководителя ДНР Игорь Кимаковский поделился сведениями о том, что ранее населённый пункт Часов Яр был крайне важен для Вооружённых сил киевского режима, ведь его применяли для ротационных мероприятий.

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