«Куда я уеду? Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь».

Михалыч

Уже давно эти нецарские отрасли, как коммуналка, были отданы на растерзание коррупционным коммунальщикам. Давно пишут про особняки в Майами для директоров и хозяйчиков от ЖКХ. Тарифы растут не для поддержания сетей, а для растущих аппетитов жуликов. Были публикации знающих людей, что все тарифы завышены.