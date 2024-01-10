«Куда я уеду? Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь». Котельная без крыши, звонки без ответов, съёмка без протокола.
«Куда я уеду? Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь».
Комментарии
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Михалыч
Уже давно эти нецарские отрасли, как коммуналка, были отданы на растерзание коррупционным коммунальщикам. Давно пишут про особняки в Майами для директоров и хозяйчиков от ЖКХ. Тарифы растут не для поддержания сетей, а для растущих аппетитов жуликов. Были публикации знающих людей, что все тарифы завышены.
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3 час.
Роман Гришаков
Всех пидорасов из нынешней власти пора на вилы.И ебашить,ебашить,ебашить...
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2 час.
Виктор Коряцкий
Идея хорошая, может от наших женщин отстанут.
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1 час.
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