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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин смотрел The International 2023 на трансляции у стримера Никсу: «Я задрот Доты. Я не просто интересуюсь»

Играй в Фэнтези Кибера, собирай команду на TI12 и выиграй ПК, PS5 и другие крутые призы! Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что во время ожидания в аэропорту смотрел The International 2023.

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