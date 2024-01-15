Армяне пришли в ужас, узнав, кто на днях прилетит в Ереван: "Гнать поганой метлой!"

Армению и Грузию с рабочим визитом посетит координатор Госдепа США по борьбе с коррупциейС 15 по 18 января в регионе Южного Кавказа будет находиться координатор Госдепартамента по борьбе с коррупцией Ричард Нефью.
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