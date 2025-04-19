Спецбатальон "Птицы Мадьяра" ВСУ переброшен к Красноармейску в ДНР

Элитные отряды ВСУ, включая спецбатальон "Птицы Мадьяра", переброшены под Покровск в ДНР. Командир российского штурмового батальона "Миф" отметил концентрацию украинских сил и изменения тактики из-за активности БПЛА.
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