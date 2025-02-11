МВД назвало самой серьезной угрозой мошенников подмену голоса руководителя

Подмена голоса руководителя при помощи дипфейков стала одной из самых серьезных угроз мошенников.Заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в интервью «АиФ» рассказал об этой проблеме и объяснил, что делать в подобной ситуации.