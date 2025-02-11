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МВД назвало самой серьезной угрозой мошенников подмену голоса руководителя

МВД назвало самой серьезной угрозой мошенников подмену голоса руководителя

Подмена голоса руководителя при помощи дипфейков стала одной из самых серьезных угроз мошенников.Заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в интервью «АиФ» рассказал об этой проблеме и объяснил, что делать в подобной ситуации.

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