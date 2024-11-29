Аналог Volkswagen Tiguan и Chery Tiggo 7 Pro Max за 2,8 млн рублей. В России стартовали продажи кроссовера MG RX5

Компания «Мир — Дистрибьютор» сообщила о начале продаж в России кроссовера MG RX5. Стоимость на официальном сайте не объявлена, но по данным ресурса «Китайские автомобили» цена стартует от 2,8 млн рублей.
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