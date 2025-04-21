Астрологические аспекты в натальной карте, которые позволяют женщинам выглядят младше своих лет Алёна ЮрьеваНаверняка вы хоть раз в жизни встречали женщину, которая в 40 выглядит максимум на 25, а в 50 — словно только что вступила в свои 30.