Глава МИД КНР выразил надежду, что новое правительство Австрии продолжит проводить дружественную политику в отношении Китая

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник выразил надежду, что новое правительство Австрии продолжит проводить дружественную политику в отношении Китая, продвигать двусторонние отношения для совместного преодоления вызовов, обусловленных текущей международной ситуацией, и играть конструктивную роль в мире и развитии на планете.