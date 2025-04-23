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Китай

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Глава МИД КНР выразил надежду, что новое правительство Австрии продолжит проводить дружественную политику в отношении Китая

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник выразил надежду, что новое правительство Австрии продолжит проводить дружественную политику в отношении Китая, продвигать двусторонние отношения для совместного преодоления вызовов, обусловленных текущей международной ситуацией, и играть конструктивную роль в мире и развитии на планете.

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